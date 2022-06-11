Леброну Джеймсу интересен вариант с работой на телевидении после завершения карьеры

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА телевидение НФЛ Том Брэди Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что готов последовать примеру знаменитого квотербека НФЛ Тома Брэди, который после завершения карьеры планирует работать на спортивном телевидении.

«О да, когда я узнал, какой контракт он подписал! Тогда я тоже в теме.

Это интересный вариант. У меня будет возможность оставаться в баскетболе и делиться своим пониманием игры. Конечно же, мне хочется оставаться в баскетболе, оставаться всегда», – заявил Леброн.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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