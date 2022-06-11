Леброну Джеймсу интересен вариант с работой на телевидении после завершения карьеры

Звездный форвард заявил, что готов последовать примеру знаменитого квотербека НФЛ Тома Брэди, который после завершения карьеры планирует работать на спортивном телевидении.

«О да, когда я узнал, какой контракт он подписал! Тогда я тоже в теме.

Это интересный вариант. У меня будет возможность оставаться в баскетболе и делиться своим пониманием игры. Конечно же, мне хочется оставаться в баскетболе, оставаться всегда», – заявил Леброн.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?