Директор профсоюза игроков Евролиги: «Ситуация с легионерами в России абсолютно спокойная, за исключением трех игроков»

Директор профсоюза игроков Евролиги Боштян Нахбар рассказал о ситуации с иностранными игроками, которые выступали или продолжают выступать в российских клубах.

«Некоторые игроки решили, что чувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы вернуться в Россию. С другой стороны, были игроки, которые по какой-то причине чувствовали, что не могут вернуться, и не захотели возвращаться.

Профсоюз поддерживает оба решения, поскольку мы считаем важным, чтобы каждый игрок чувствовал себя в безопасности и находился в среде, в которой он может расти как игрок, и чтобы его контракт соблюдался.

В настоящее время, за исключением трех игроков, ситуация абсолютно спокойная. Некоторые игроки договорились о расторжении и покинули свои клубы, некоторые остались играть до конца сезона, а некоторые все еще ждут решения своих ситуаций.

Что касается лета, то у большинства игроков, которые остались в России, либо истекают контракты, либо они договорились, что их контракты истекут в конце сезона, даже если они были подписаны на более длительный срок. Вопросы останутся с теми немногими игроками, у которых есть контракты после окончания этого сезона», – сказал Нахбар.

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