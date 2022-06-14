Эндрю Уиггинс набрал 26 очков и 13 подборов в 5-м матче финала

Форвард «Уорриорз» помог команде одержать победу над «Селтикс» (104:94, 3-2) в ключевом пятом матче финальной серии .

Уиггинс стал самым результативным в составе победителей – 26 очков. Канадец за 43 минуты на площадке реализовал 12 из 23 с игры, смазав при этом все 6 дальних бросков.

В его активе также 13 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

«Я мечтал о таком. Хотел попасть в лигу. А сейчас участвую в главной серии. В баскетболе нет ничего более важного», – заявил Уиггинс.

Под занавес встречи Эндрю отметился шикарным данком.

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