Майлз Тернер не заинтересован в продлении контракта с «Индианой» в это межсезонье

По словам инсайдера Марка Стейна, центровой «Индианы» Майлз Тернер не заинтересован в продлении контракта в это межсезонье.

«После обмена Домантаса Сабониса «Пэйсерс» надеются, что у долгосрочные планы на «Индиану». Тем не менее, как мне сказали, есть вероятность, что Тернер в это межсезонье откажется от переговоров по продлению контракта и отыграет последний сезон за 18 млн по действующему контракту», – сказал Стейн.

В этом сезоне Тернер набирал в среднем 12,9 очка, 7,1 подбора и 2,8 блок-шота за 29,4 минуты в среднем за матч. Центровой пропустил вторую половину сезона из-за травмы левой стопы.

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