Майлз Тернер, скорее всего, останется в «Индиане»

Центровой «Индианы» (26 лет, 211 см), чей контракт истекает через год, скорее всего, останется в команде, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Каждый раз, когда я спрашиваю свои источники о Тернере, ответ один и тот же — он, скорее всего, останется в своей нынешней команде», – сказал Стейн.

В этом сезоне Тернер набирал в среднем 12,9 очка, 7,1 подбора и 2,8 блок-шота за 29,4 минуты в среднем за матч. Центровой пропустил вторую половину сезона из-за травмы левой стопы.

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