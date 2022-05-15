«Индиана» будет выбирать в Топ-9 драфта впервые за 33 года

не выбирала игроков под первыми девятью пиками на драфте НБА с 1989 года.

В нынешнем сезоне «Пэйсерс» выиграли только 25 матчей – худший результат команды с сезона-1984/85. Таким образом, клуб гарантировал себе выбор в Топ-9 предстоящего драфта по итогам лотереи, которая пройдет 17 мая.

Шансы «Индианы» получить первый пик – 10,5%, попасть в Топ-4 драфта – 42%. При этом клуб не может упасть в результате лотереи ниже девятого выбора.

За последние годы под самыми высокими пиками на драфте «Пэйсерс» выбирали будущего участника Матча звезд (драфт-2010, 10-й пик) и одного из лидеров нынешней команды (драфт-2015, 11-й пик).

Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»