Брэдли Бил хочет провести всю карьеру за «Вашингтон»

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По словам инсайдера Марка Стейна, атакующий защитник Брэдли Бил хочет играть за «Вашингтон» до конца карьеры.

«За последние месяцы я неоднократно слышал от клубов, которые надеются переманить у «Вашингтона» Брэдли Била, что он хочет стать Дирком Новицки «Уизардс», то есть провести всю карьеру за клуб, который выбрал его под 3-м номером драфта в 2012 году», – сказа Стейн.

Бил восстанавливается после операции на разорванной связке левой кисти. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей, набирая в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при реализации 30% трехочковых.

Защитник сможет подписать 5-летний контракт на 246 миллионов долларов с «Уизардс», если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2022/23.

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