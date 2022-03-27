Брэдли Бил – о слухах: «Не расстраиваюсь, что другие команды хотят меня заполучить»

Атакующий защитник прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны других клубов лиги.

«Слухи меня не расстраивают. Я не расстраиваюсь, что другие команды хотят меня заполучить. Мне кажется, что это хорошо. Разве нет? Мы вкалываем, и многие хотят нас заполучить, не только здесь.

Это забавно. Я никогда не был свободным агентом. Это напоминает мне, как завлекают в университет. Каждую игру слышу, как кто-то завлекает меня, или какой-то игрок, или тренер, или кто-то еще спрашивает: «Би, что ты будешь делать этим летом?» – сказал Бил.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке