Джеймс Уайзмен может принять участие в Летней лиге НБА

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Центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен близок к тому, чтобы возобновить тренировки с полным контактом. «Уорриорз» рассчитывают, что игрок вернется в строй во время Летней лиги НБА в июле, сообщает The Athletic.

Согласно источникам, окончательное решение по поводу участия Уайзмена в Летней лиге будет принято в ближайшие две недели.

Уайзмен был выбран под вторым пиком на драфте НБА-2020. Он пропустил весь нынешний сезон из-за разрыва мениска, полученного в апреле прошлого года.

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