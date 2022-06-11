Донован Митчелл может запросить обмен в команду с «гламурного рынка»

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Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл в обозримом будущем может покинуть команду.

В лиге ожидают, что Митчелл запросит обмен в команду с «гламурного рынка» вроде «Майами» или «Нью-Йорка».

Запрос вряд ли последует в ближайшее время. Владелец «Джаз» Райан Смит заявляет, что клуб намерен строиться вокруг Митчелла и не обсуждает с заинтересованными сторонами возможную сделку.

После недавнего ухода из «Юты» главного тренера Куина Снайдера Митчелл был «удивлен и разочарован».

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