Стив Керр: «Эндрю Уиггинс очень сильно вырос за последние два года»

Главный тренер «Голден Стэйт» отметил значительный прогресс в игре форварда команды .

«Он очень кроткий молодой человек, но в этом плей-офф он добился прогресса в защите. Вы видели его работу на щите в прошлом матче – 16 подборов. В таких значимых играх все парни проявляют больше эмоций.

Самое важное, что он отлично играет на обеих сторонах площадки. У вас должны быть универсальные парни, чтобы зайти так далеко в плей-офф и добиться успеха. Он очень сильно вырос за последние два года, с радостью смотрю за его прогрессом», – сказал Керр.

В нынешнем сезоне Уиггинс впервые за карьеру принял участие в всех звезд НБА. Его показатели в плей-офф-2022 составляют в среднем 16 очков, 7,3 подбора, 1 блок-шот и 0,9 перехвата.

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