«Я хочу победить». Эндрю Уиггинс в плей-офф почти удвоил средний показатель по подборам

Форвард «Голден Стэйт» в нынешнем розыгрыше плей-офф делает 7,3 подбора в среднем за матч, при том что его средний показатель за карьеру, составляет 4,4.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона Уиггинс делал по 4,5 подбора за игру. В финальной серии плей-офф против (2-2) форвард увеличил свой показатель до 8,5.

«Я хочу победить. Я знаю, что подборы — это важная часть игры. Я просто хочу победить», – объяснил Уиггинс.

В 4-м матче финальной серии Уиггинс установил новый личный рекорд по подборам – 16.

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