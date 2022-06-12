Чемпионат Италии. Финал. «Милан» примет «Виртус» в 3-м матче

В воскресенье, 12 июня, состоится третий матч финальной серии плей-офф итальянской Серии А между и (1-1).

Чемпионат Италии

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Третий матч

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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