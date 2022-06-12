Чемпионат Италии. Финал. «Милан» примет «Виртус» в 3-м матче

В воскресенье, 12 июня, состоится третий матч финальной серии плей-офф итальянской Серии А между «Миланом» и «Виртусом» (1-1).
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 12 июня, 21.30, «Медиоланум Форум»
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео
«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО