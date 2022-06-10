Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» примет «Милан» во 2-м матче серии

В пятницу, 10 июня, в Болонье состоится второй матч финальной серии плей-офф итальянской Серии А между и «Миланом».

Чемпионат Италии

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Второй матч

ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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