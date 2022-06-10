Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» примет «Милан» во 2-м матче серии

В пятницу, 10 июня, в Болонье состоится второй матч финальной серии плей-офф итальянской Серии А между «Виртусом» и «Миланом».
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 10 июня, 22.00, «Virtus Arena»
«Милан» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео
«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО