Торнике Шенгелия подпишет новый контракт с «Виртусом» (La Gazzetta dello Sport)

Грузинский форвард Торнике Шенгелия (30 лет, 206 см) подпишет новый контракт с итальянским «Виртусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Стороны договорились о двухлетнем соглашении с возможностью продления еще на один сезон. Официально сделка будет оформлена после окончания финальной серии чемпионата Италии против «Милана» (1-1).
Ранее сообщалось, что бывший форвард ЦСКА по окончании сезона попытается вернуться в НБА.
Шенгелия начинал нынешний сезон в ЦСКА, но в начале марта стороны расторгли контракт по инициативе игрока.
Интервью Торнике Шенгелии – о реакции в Грузии на переход в ЦСКА, изгнании Майка Джеймса и пропавшем броске