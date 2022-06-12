Торнике Шенгелия подпишет новый контракт с «Виртусом» (La Gazzetta dello Sport)

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Грузинский форвард Торнике Шенгелия (30 лет, 206 см) подпишет новый контракт с итальянским «Виртусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны договорились о двухлетнем соглашении с возможностью продления еще на один сезон. Официально сделка будет оформлена после окончания финальной серии чемпионата Италии против «Милана» (1-1).

Ранее сообщалось, что бывший форвард ЦСКА по окончании сезона попытается вернуться в НБА.

Шенгелия начинал нынешний сезон в ЦСКА, но в начале марта стороны расторгли контракт по инициативе игрока.

Интервью Торнике Шенгелии – о реакции в Грузии на переход в ЦСКА, изгнании Майка Джеймса и пропавшем броске

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