Андрей Ватутин: «Шенгелия был далек от наших ожиданий. Обиды на его слова у нас нет»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал недавнее заявление экс-игрока команды .

Грузинский баскетболист сказал, что в «ЦСКА был другим игроком, другим человеком».

«Соглашусь с Торнике. У него действительно не получилось в ЦСКА, он не был самим собой, не стал лидером в раздевалке и на площадке, как в «Басконии». Можно прямо сказать - был далек от наших ожиданий. Кто и что тому виной - Россия, Москва, ЦСКА, схемы тренера или что-то еще – покажет время. Ничего обидного для нас он не сказал, благодарен Шенгелии за теплые слова про руководство, штаб, партнеров, клубных работников, это лишний раз подчеркивает их профессионализм.

Принципы ЦСКА были и останутся неизменными - делать максимум для наших игроков, из какой бы страны они ни приехали. Семьи баскетболистов и они сами всегда были здесь в безопасности, наши болельщики относились к иностранцам с любовью и уважением, считали их родными, своими. Мне сложно представить, о каких конкретно угрозах семье в Москве говорит Торнике. Известно другое: Шенгелии, литовским и польским легионерам российских клубов и их семьям поступали угрозы по телефону и в социальных сетях. Видимо, сейчас игрокам неудобно рассказывать, из каких стран им угрожали.

Повторяю, обиды на слова Торнике нет. Просто впервые за более чем 20 лет новейшей истории ЦСКА одному из игроков пришлось полтора года преодолевать себя, носить в Москве вовсе не медицинскую маску. Снять ее заставили только проблемы мирового масштаба. Снял - и всем стало легче», – заявил Ватутин.

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