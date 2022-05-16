Торнике Шенгелия хочет вернуться в НБА

Форвард Торнике Шенгелия (30 лет, 206 см), который по окончании сезона-2021/22 станет свободным агентом, намерен попробовать вернуться в , сообщает BasketNews.

В марте сообщалось, что Шенгелия доиграет сезон в Италии, а летом заключит долгосрочный контракт с «Барселоной». Но согласно источникам, все переговоры с клубами приостановлены, поскольку главная цель грузинского форварда — НБА.

Шенгелия был выбран под 54-м номером на драфте НБА 2012 года. В 45 матчах за «Бруклин» и «Чикаго», где он выступал с 2012 по 2014 год, форвард набирал в среднем 1,3 очка и 0,9 подбора за 5,5 минуты.

Шенгелия начинал нынешний сезон в ЦСКА, но в начале марта стороны расторгли контракт по инициативе игрока.

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