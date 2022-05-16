Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в 1-м матче плей-офф Серии А

Форвард вынужден был досрочно покинуть площадку в первом матче серии плей-офф чемпионата Италии против (82:76, 1-0).

В третьей четверти Шенгелия получил травму голеностопа.

В клубе опасаются, что у экс-игрока ЦСКА сильное растяжение связок.

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