Леброн Джеймс станцевал на трибуне в перерыве Супербоула

В ночь с 13 на 14 февраля прошел финал (Супербоул-2022) между «Цинциннати» и , калифорнийская команда победила со счетом 23:20.

В перерыве Супербоула прошло традиционное музыкальное шоу. На сцене арены в Инглвуде выступили американские рэперы Эминем, Снуп Догг, 50 Cent, Доктор Дре, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.

В сети стало популярным видео, на котором звездный форвард Леброн Джеймс пританцовывает и подпевает во время выступления 50 Cent.

LeBron during the halftime show living his best life 😂 pic.twitter.com/WgTpAO1EmY