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    Леброн Джеймс станцевал на трибуне в перерыве Супербоула

    Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео НФЛ Лос-Анджелес Рэмс Баскетбол

    В ночь с 13 на 14 февраля прошел финал НФЛ (Супербоул-2022) между «Цинциннати» и «Лос-Анджелесом», калифорнийская команда победила со счетом 23:20.

    В перерыве Супербоула прошло традиционное музыкальное шоу. На сцене арены в Инглвуде выступили американские рэперы Эминем, Снуп Догг, 50 Cent, Доктор Дре, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.

    В сети стало популярным видео, на котором звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пританцовывает и подпевает во время выступления 50 Cent.

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