Журналистка Мишель Бидл: «Однажды Леброн написал мне: «Почему ты так жестока ко мне на телевидении?»

Журналистка Мишель Бидл рассказала, как суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс однажды поинтересовался у нее, почему она «так жестока» по отношению к нему в своих программах на ТВ.
«Я высмеивала «Решение» и была одной из миллиона, кто это делал. Это было смешно.
Помню, как давным-давно, когда я была подписана на Леброна, он написал мне сообщение: «Почему ты так жестока ко мне на телевидении?»
Я просто посмеялась. Я даже не думала об этом», – рассказала Мишель.
Ранее Бидл утверждала, что Джеймс пытался добиться ее увольнения с ESPN после того, как она высмеяла «Решение».