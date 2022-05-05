Журналистка Мишель Бидл: «Однажды Леброн написал мне: «Почему ты так жестока ко мне на телевидении?»

Журналистка Мишель Бидл рассказала, как суперзвезда однажды поинтересовался у нее, почему она «так жестока» по отношению к нему в своих программах на ТВ.

«Я высмеивала «Решение» и была одной из миллиона, кто это делал. Это было смешно.

Помню, как давным-давно, когда я была подписана на Леброна, он написал мне сообщение: «Почему ты так жестока ко мне на телевидении?»

Я просто посмеялась. Я даже не думала об этом», – рассказала Мишель.

Ранее Бидл утверждала, что Джеймс пытался добиться ее увольнения с ESPN после того, как она высмеяла «Решение».

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