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    Леброн Джеймс: «Лейкерс», «Доджерс» и «Рэмс» должны провести совместный чемпионский парад»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НФЛ MLB Доджерс Лос-Анджелес Рэмс Баскетбол

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс помечтал о грандиозном празднике в Лос-Анджелесе в честь местных чемпионских команд.

    Летом 2020 года «Лейкерс» выиграли 17-й титул в «пузыре». Спустя несколько месяцев «Доджерс» стали победителями бейсбольного чемпионата.

    В воскресенье «Рэмс» праздновали триумф в Супербоуле.

    «Мы, «Доджерс» и «Рэмс» должны провести совместный чемпионский парад!!!! С живым концертом после!! Город чемпионов 🏆🏆🏆💍💍💍 Поздравляю 🐏 еще раз!!!» – написал баскетболист в твиттере.

    «Лейкерс» в 2020 году не смогли отпраздновать победу вместе с болельщиками из-за пандемии.

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