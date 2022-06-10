Губернаторы Массачусетса и Калифорнии заключили пари на финальную серию НБА

Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер перед 3-м матчем финальной серии плей-офф предложил своему коллеге из Калифорнии, губернатору Гэвину Ньюсому, пари, согласно которому проигравший должен будет надеть майку команды соперника.

«Привет, Гэвин, «Селтикс» выиграют финал НБА. Как насчет пари? Когда они выиграют, ты наденешь майку «Селтикс» на мой выбор. Если выиграют «Уорриорз», я надену майку твоей команды. Договорились?» – написал Бейкер в Twitter.

«А, я понял, ты почувствовал уверенность, когда серия переехала в Бостон? Да, я принимаю это пари. И к твоему сведению, это будет майка Стефена Карри», – ответил Ньюсом.

В третьем матче «Бостон» выиграл у со счетом 116:100 и вышел вперед в серии – 2-1.

«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол