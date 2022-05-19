Дарья Репникова перейдет из «Спарты энд К» в УГМК

Защитник сборной России Дарья Репникова (22 года, 180 см) перейдет из энд К» в УГМК.

Клуб из Екатеринбурга выкупит контракт Репниковой у подмосковной команды.

Репникова – воспитанница «Спарты». Она выступала за основной состав с сезона-2017/18.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Дарья в 39 матчах набирала 12,9 очка, 3,3 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

В 2022 году УГМК проиграл курскому «Динамо» в финальной серии чемпионата России со счетом 1-3.

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