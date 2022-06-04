Мишко Разнатович: «Похоже, в следующем сезоне за «Анадолу Эфес» будет выступать около 30 игроков»

Известный баскетбольный агент Мишко Разнатович пошутил над слухами о переходе игроков в .

«Судя по недавним сообщениям в твиттере, похоже, что в следующем сезоне за «Анадолу Эфес» будет выступать около 30 игроков», – написал Разнатович в своем твиттер-аккаунте, добавив смеющиеся эмодзи в конце сообщения.

За последние несколько дней с переходом в турецкий клуб связывали Уилла Клайберна ( ), Джоша Нибо ( ), Анте Жижича ( ) и Дуэйна Бэйкона («Монако»).

Кроме того, победитель двух последних розыгрышей стремится сохранить нынешних ключевых игроков – Шейна Ларкина, Василие Мицича и Буграхана Тунджера.

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