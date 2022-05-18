Патрик Беверли: «Со мной «Лейкерс» дошли бы до финала Западной конференции»

Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли считает, что «Лейкерс» провели бы более удачный сезон с ним в составе.
«Если бы я перешел в «Лейкерс» как свободный агент, мы бы вышли в плей-офф и дошли до финала Западной конференции. С этой же самой командой. Не пытаюсь дискредитировать Леброна Джеймса, но он делает много всего. Кто их лидер? Они добились успеха, потому что там играл Рондо, который был лидером.
Кто говорит Леброну: «Эй, Леброн, ты должен быть внизу, братан. Не нужно здесь страховать, уйди отсюда». Никто ему этого не говорит на постоянной основе. Я говорю это любому, потому что хочу победить. Речь не о том, чтобы я набрал 20 очков или совершил 15 передач. Я хочу победить, с кем бы я ни играл», – заявил Беверли.
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