Патрик Беверли: «Со мной «Лейкерс» дошли бы до финала Западной конференции»

Разыгрывающий «Миннесоты» считает, что «Лейкерс» провели бы более удачный сезон с ним в составе.

«Если бы я перешел в «Лейкерс» как свободный агент, мы бы вышли в плей-офф и дошли до финала Западной конференции. С этой же самой командой. Не пытаюсь дискредитировать , но он делает много всего. Кто их лидер? Они добились успеха, потому что там играл Рондо, который был лидером.

Кто говорит Леброну: «Эй, Леброн, ты должен быть внизу, братан. Не нужно здесь страховать, уйди отсюда». Никто ему этого не говорит на постоянной основе. Я говорю это любому, потому что хочу победить. Речь не о том, чтобы я набрал 20 очков или совершил 15 передач. Я хочу победить, с кем бы я ни играл», – заявил Беверли.

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