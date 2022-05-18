Патрик Беверли рассказал о первой встрече с Крисом Полом: «Я уничтожил его. Спросите Леброна, мне незачем врать»

Разыгрывающий «Миннесоты» в интервью телеведущему ESPN Стивену Эй Смиту продолжил нападки на Криса Пола («Финикс»), заявив, что «уничтожил» одного из лучших разыгрывающих в истории НБА, когда впервые встретился с ним в лагере , будучи студентом.

«Я ценю все, что сделал для баскетбола. Наше противостояние началось, когда я еще учился в университете. Я приехал в лагерь Леброна Джеймса. И там я впервые узнал о маленьком Крисе Поле. Я уничтожил его. Спросите Леброна, мне незачем врать. Спросите Криса. Все пошло именно оттуда.

Я уважаю его мастерство. Но когда он плохо играет, его не ругают так, как других суперзвезд. И я спрашиваю: «Почему?» – заявил Беверли.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали