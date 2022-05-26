Джонатан Мотли интересен клубам Евролиги. Игрок «Локо» хочет вернуться в НБА

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Форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

Приоритетным вариантом для Мотли является возвращение в НБА, где он ранее представлял «Даллас» и «Клипперс».

Мотли при этом интересен ряду клубов Евролиги, включая «Фенербахче», «Маккаби», «Басконию» и «Виртус».

В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Мотли провел 24 матча, набирая в среднем по 19,4 очка, 7,1 подбора, 2,6 передачи, 1,6 перехвата и 1,2 блок-шота.

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