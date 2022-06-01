«Виртус» заинтересован в подписании Марко Списсу

Итальянский заинтересован в подписании разыгрывающего УНИКСа Марко Списсу (27 лет, 184 см), сообщает Sportando.

Летом прошлого года Списсу подписал с казанским клубом контракт по схеме «1+1», но сейчас рассматривает другие варианты.

Итальянец выходил со скамейки во всех 26 матчах УНИКСа в прошедшем сезоне , набирая в среднем 5,1 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора.

Интерес к Списсу также проявляют другие итальянские команды – «Венеция» и «Дертона».

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо