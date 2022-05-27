Лука Дончич пнул ногой стул в паузе 5-го матча против «Голден Стэйт»

Лидер «Мэверикс» выразил свой гнев на стуле в паузе пятого матча финала Западной конференции против «Уорриорз» (110:120, 1-4).

Дончич пнул ногой стул в паузе игры в третьей четверти, когда техасцы уступали «-21».

На счету словенца в четверг 28 очков (10 из 28 с игры), 9 подборов и 6 передач при 4 потерях.

23-летний лидер в этом году впервые в карьере выиграл серию плей-офф НБА («Юта» в первом раунде) и дошел с командой до финала Запада. Техасцы первенствовали в серии плей-офф впервые с 2011-го.

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