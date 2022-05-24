«Орландо» планирует выбрать Джабари Смита под 1-м пиком

собирается выбрать форварда университета Оберн Джабари Смита под первым пиком на драфте НБА этого года.

Как пишут инсайдеры ESPN Джонатан Гивони и Майк Шмитц, «Мэджик» уже определились со своим выбором и любые исследования других игроков для них являются формальными.

Смит считается одним из трех главных претендентов на попадание в первую тройку драфта этого года. Два других кандидата – из Дьюка и из Гонзаги.

В своем единственном сезоне NCAA Джабари набирал 16,9 очка, а также совершал 7,4 подбора, 1,1 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

Драфт НБА-2022 состоится 23 июня в Нью-Йорке.

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