«Орландо» планирует выбрать Джабари Смита под 1-м пиком

Теги Орландо НБА драфт НБА Паоло Банкеро Чет Холмгрен Баскетбол

«Орландо» собирается выбрать форварда университета Оберн Джабари Смита под первым пиком на драфте НБА этого года.

Как пишут инсайдеры ESPN Джонатан Гивони и Майк Шмитц, «Мэджик» уже определились со своим выбором и любые исследования других игроков для них являются формальными.

Смит считается одним из трех главных претендентов на попадание в первую тройку драфта этого года. Два других кандидата – Паоло Банкеро из Дьюка и Чет Холмгрен из Гонзаги.

В своем единственном сезоне NCAA Джабари набирал 16,9 очка, а также совершал 7,4 подбора, 1,1 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

Драфт НБА-2022 состоится 23 июня в Нью-Йорке.

Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные