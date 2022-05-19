Эдриан Воджнаровски: «Мэджик» выберут под 1-м пиком Чета Холмгрена или Джабари Смита»

Теги Хьюстон Орландо НБА драфт НБА Оклахома-Сити Эдриан Воджнаровски Паоло Банкеро Чет Холмгрен Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски назвал игроков, которые наиболее вероятно могут стать первым пиком драфта-2022.

«Это драфтовая лотерея с тремя мощными форвардами, которые очень разные. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, сейчас все согласны с тем, что Чет Холмгрен из Гонзаги и Джабари Смит из Оберна – два игрока, которые борются за первый пик «Мэджик», – сказал Воджнаровски в своем подкасте.

Также высокие шансы быть выбранным под первым номером драфта имеет Паоло Банкеро из университета Дьюк.

«Орландо» получил первый пик в результате лотереи. Под вторым номером будет выбирать «Оклахома», под третьим – «Хьюстон».

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