Чемпионат Израиля. Финал. «Хапоэль Холон» обыграл «Бней Герцлию» (2-0) и завоевал первый титул за 14 лет

В четверг, 9 июня, «Хапоэль Холон» одержал вторую победу над «Бней Герцлией» (90:74, 2-0) в финальной серии плей-офф чемпионата Израиля и завоевал свой первый титул чемпиона за 14 лет.
Чемпионат Израиля
Плей-офф
Финал (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 9 июня, 20.45, «Holon Toto Hall»
- Хапоэль Холон
- Рэгланд (23 + 7 передач), Макги (16), Джонсон (13), Менко (11), Кайзер (2) – старт; Долтон (11), Пнини (9), Мисгав (5), Romy (0), Fogelman (0), Yanay (0).
«Хапоэль Холон» победил в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ