Чемпионат Израиля. Финал. «Хапоэль Холон» обыграл «Бней Герцлию» (2-0) и завоевал первый титул за 14 лет

Теги результаты чемпионат Израиля Хапоэль Холон Бней Герцлия Баскетбол

В четверг, 9  июня, «Хапоэль Холон» одержал вторую победу над «Бней Герцлией» (90:74, 2-0) в финальной серии плей-офф чемпионата Израиля и завоевал свой первый титул чемпиона за 14 лет.

Чемпионат Израиля

Плей-офф

Финал (до двух побед)

Второй матч 

Хапоэль Холон – Бней Герцлия 90:74 (28:22, 21:20, 21:15, 20:17)
Дата проведения
9 июня, 20.45, «Holon Toto Hall»
Онлайн матча
Хапоэль Холон
Рэгланд (23 + 7 передач), Макги (16), Джонсон (13), Менко (11), Кайзер (2) – старт; Долтон (11), Пнини (9), Мисгав (5), Romy (0), Fogelman (0), Yanay (0).
Бней Герцлия
Онуаку (12 + 11 подборов), Бэбб (9), Доусон (7), С. Коэн (6), Хукер (5) – старт; Кемп (21), ван Влит (9), Кравиц (5), Сахар (0), Фогель (0), Weinberg (0).

«Хапоэль Холон» победил в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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