Чемпионат Израиля. Финал. «Хапоэль Холон» обыграл «Бней Герцлию» (2-0) и завоевал первый титул за 14 лет

В четверг, 9 июня, одержал вторую победу над «Бней Герцлией» (90:74, 2-0) в финальной серии плей-офф чемпионата Израиля и завоевал свой первый титул чемпиона за 14 лет.

Чемпионат Израиля

Плей-офф

Финал (до двух побед)

Второй матч

«Хапоэль Холон» победил в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ