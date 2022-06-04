«Кливленд» и «Бостон» просмотрят MVP Кубка Израиля Чинану Онуаку

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Центровой израильского «Бней Герцлия» Чинану Онуаку (25 лет, 208 см) летом будет тренироваться с «Кливлендом» и «Бостоном».

Онуаку был выбран «Хьюстоном» под 37-м пиком на драфте НБА-2016. Он провел за «Рокетс» только шесть матчей за два сезона, выступая в основном в G-лиге.

Сезон-2019/20 игрок провел в чемпионате Кореи, а сезон-2020/21 – в хорватском «Задаре». После этого Чинану перешел в «Бней Герцлия», за который набирает 16,1 очка, 9,6 подбора, 2,8 передачи, 1,7 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

В составе «Бней Герцлия» Онуаку стал обладателем Кубка Израиля, американца признали MVP турнира.

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