Шакил О’Нил: «На месте Зайона я бы продлил контракт с «Пеликанс», а через три года ушел в «Лейкерс»

Член Зала славы ’Нил в своем подкасте раскритиковал за позицию в переговорах о новом соглашении с форвардом Зайоном Ульямсоном.

За три сезона в НБА Уильямсон сыграл в 85 матчах из 226 возможных. Ранее сообщалось, что «Пеликанс» не намерены предлагать полностью гарантированное максимальное продление контракта (182-195 млн долларов, 5 лет) игроку в нынешнее межсезонье.

«На его месте я бы сказал: «Хорошо, без проблем. Я согласен». 90 миллионов долларов за 3 года – это 30 миллионов в год, все еще большая сумма. А через три года, с учетом уровня моей игры, я получу предложения от других команд на 350, 400 или даже 500 миллионов.

И тогда я бы сказал руководству «Нового Орлеана»: «Знаете что? Помните ту мелочь, которую вы сделали в свое время? Теперь я перехожу в . Вы размещаете информацию в медиа вместо того, чтобы поговорить со мной? Ну, а прямо сейчас я ухожу от вас в другую команду за 500 миллионов», – заявил Шак.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы