Мама Дрэймонда Грина: «Мой сын всегда может показать средний палец Чарльзу Баркли и сказать: «Вот кольцо»

Мэри Бэйберс-Грин, мать форварда «Голден Стэйт» раскритиковала телевизионных экспертов и .

Баркли вступил в конфликт с Грином и болельщиками «Уорриорз» по ходу финала Западной конференции. Перкинс поспорил с Дрэймондом во время текущей финальной серии.

«Понимаю, что Чарльз Баркли должен делать свою работу. Ему платят за то, что он кого-то критикует. Если ты хочешь придраться к Дрэймонду, давай, делай это. Но он всегда может показать средний палец и сказать: «Вот кольцо, Чак». Он не может это оспорить, у него ведь нет кольца. Великий ты или нет, это не имеет значения, если у тебя нет этого кольца. Они играют именно для этого.

Кендрик Перкинс меня вообще не беспокоит. Пусть говорит, что хочет. Чарльз Баркли был великолепен, он был одним из моих любимых игроков. До недавнего времени я даже не знала, кто такой Кендрик Перкинс. Я никогда его не замечала. Мне плевать, если он так относится к своей работе. Зарабатывай деньги, брат, – сказала Бэйберс-Грин.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА