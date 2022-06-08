Победитель 3-го матча финала НБА при 1-1 выиграл титул в 82,1% случаев

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Победитель третьего матча финальной серии НБА между «Бостоном» и «Голден Стэйт» (1-1), который пройдет сегодня ночью, с высокой долей вероятности возьмет титул.

Всего в истории НБА 41 раз команды имели равенство в серии после первых двух встреч. В 32 таких случаях (82,1%) победитель третьего матча в итоге становился чемпионом.

Также примечательно, что «Селтикс» имеют результат 6-0 в матчах плей-офф-2022, следующих после поражения. С другой стороны, «Уорриорз» выиграли на выезде хотя бы один раз в последних 26 сериях, что является рекордом НБА за все время.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

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