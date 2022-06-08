«Юта» намерена провести собеседование с Эрианом Гриффином и Кевином Янгом

«Юта» запросила разрешение на собеседование с Эдрианом Гриффином и Кевином Янгом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

47-летний Гриффин работает ассистентом Ника Нерса в с 2018 года. В сезоне-2018/19 он стал чемпионом НБА вместе с этой командой.

40-летний Янг последние два года помогал в . В нынешнем сезоне «Санз» установили рекорд клуба по количеству побед в регулярном чемпионате (64-18), а Уильямс был признан лучшим тренером .

Ранее сообщалось, что данные специалисты входят в широкий список кандидатов на должность главного тренера «Джаз», которая освободилась после ухода из клуба.

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