Эрдем Джан покинул «Юту» и возглавил «Тюрк Телеком»

Ассистент главного тренера «Юты» Эрдем Джан вернется в Турцию и возглавит . Как сообщает инсайдер Угур Озан Сулак, 41-летний специалист заключил с турецким клубом контракт на два года с опцией перехода в следующим летом.

Джан заменит Хенрика Редля на посту главного тренера. Ранее он уже работал в «Тюрк Телекоме» ассистентом с 2008 по 2010 год.

Турецкий тренер покинул «Джаз» в связи с уходом с поста главного тренера команды.

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