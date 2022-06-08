Эрдем Джан покинул «Юту» и возглавил «Тюрк Телеком»

Ассистент главного тренера «Юты» Эрдем Джан вернется в Турцию и возглавит «Тюрк Телеком». Как сообщает инсайдер Угур Озан Сулак, 41-летний специалист заключил с турецким клубом контракт на два года с опцией перехода в НБА следующим летом.
Джан заменит Хенрика Редля на посту главного тренера. Ранее он уже работал в «Тюрк Телекоме» ассистентом с 2008 по 2010 год.
Турецкий тренер покинул «Джаз» в связи с уходом Куина Снайдера с поста главного тренера команды.
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