Чемпионат Литвы. «Жальгирис» обыграл «Шяуляй» в серии за 3-е место

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«Жальгирис» завоевал бронзу чемпионата Литвы, обыграв «Шяуляй» в четвертом матче серии плей-офф за 3-е место (89:76, 4-0).

Литовский форвард Паулюс Янкунас провел свой последний матч в карьере.

Чемпионат Литвы

Плей-офф

Серия за 3-е место (до 4-х побед)

Четвертый матч

Шяуляй — Жальгирис — 76:89  (26:23, 14:21, 15:23, 21:22)

ШЯУЛЯЙ: Сабецкис (23 + 5 передач), Армвуд (11).

ЖАЛЬГИРИС: Блажевич (17 + 12 подборов), Милакнис (15).

3 июня. 18.50

«Жальгирис» победил в серии – 4-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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