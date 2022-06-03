Чемпионат Литвы. «Жальгирис» обыграл «Шяуляй» в серии за 3-е место

«Жальгирис» завоевал бронзу чемпионата Литвы, обыграв «Шяуляй» в четвертом матче серии плей-офф за 3-е место (89:76, 4-0).
Литовский форвард Паулюс Янкунас провел свой последний матч в карьере.
Чемпионат Литвы
Плей-офф
Серия за 3-е место (до 4-х побед)
Четвертый матч
Шяуляй — Жальгирис — 76:89 (26:23, 14:21, 15:23, 21:22)
ШЯУЛЯЙ: Сабецкис (23 + 5 передач), Армвуд (11).
ЖАЛЬГИРИС: Блажевич (17 + 12 подборов), Милакнис (15).
3 июня. 18.50
«Жальгирис» победил в серии – 4-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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