Виталий Фридзон: «Самое главное, что я смог сказать своему «любимому» тренеру Итудису: «Удачи в следующем году»

Защитник «Зенита» после победы над ЦСКА в финальной серии Лиги ВТБ (4-3) подколол главного тренера армейцев , с которым, как говорят, у него были натянутые отношения во время выступления за ЦСКА.

«Действительно, после завершения карьеры я мог бы отдыхать на даче, на море. Но понял, что скучаю по баскетболу и не могу без него жить.

Благодарен «Зениту», Чави Паскуалю, что вспомнил о нас, старичках, которые еще могут помочь клубу выстроить четкую систему. Рад, что нахожусь здесь с вами. Мы наконец-то победили ЦСКА, в котором я, кстати, находился много лет. Мы сделали большую историю.

Но самое главное, что я смог сказать своему «любимому» тренеру Итудису: «Удачи в следующем году», – сказал Фридзон в своей речи на закрытии сезона.

После поражения от «Зенита» в решающем седьмом матче финальной серии Итудис объявил об уходе из ЦСКА по соглашению сторон.

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