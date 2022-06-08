Хавьер Паскуаль: «Сейчас не время говорить о следующем сезоне. Посмотрим, как все будет складываться»

Главный тренер «Зенита» ушел от вопроса по поводу своего будущего в петербургском клубе.

«Сейчас не время говорить о следующем сезоне, сейчас время наслаждаться этим удивительным моментом для нас, для команды, для фанатов.

Посмотрим, как все будет складываться. Сейчас могу сказать только то, что я невероятно счастлив быть здесь», — сказал Паскуаль после церемонии закрытия сезона.

«Зенит» в сезоне-2021/22 впервые в истории клуба стал чемпионом лиги ВТБ, обыграв в финальной серии московский ЦСКА (4-3).

Финал «Зенита» с ЦСКА – это прекрасная Лига ВТБ будущего. Но не настоящего