«Задача — набрать боеспособный коллектив». Сергей Базаревич подтвердил, что «Самара» будет играть в Лиге ВТБ

Главный тренер «Самары» в интервью «Матч ТВ» подтвердил, что команда выступит в следующем сезоне лиги ВТБ, и рассказал, почему в штабе нет Сергея Быкова, который ассистировал ему в сборной России.

— Ваше соглашение с «Самарой» подписано на два сезона. Почему именно этот срок?

— Тут есть некий энтузиазм, потому что Самара вернулась в высший дивизион — в Лигу ВТБ. За один год трудно что-то такое построить. Надеюсь, что за два получится.

— Какие задачи перед вами ставит руководство?

— Задача — набрать боеспособный коллектив. Это в первую очередь.

— А если пробежаться по позициям, кто нужен?

— На все позиции игроки нужны. Мы уже подписали некоторых молодых баскетболистов. Надеемся, что они вырастут вместе с командой и помогут вырасти ей, а также поддержат тот энтузиазм, который существует в городе. И мы игрокам поможем.

— Появится ли в вашем тренерском штабе Сергей Быков, который помогал в сборной России?

— Быков — личность большого масштаба. Он занимается другими делами. Если он вдруг решит пойти в сторону тренерства, это будет другая история. Пока Сергей работает в нефтегазохимической компании. Там он, на мой взгляд, занимается большими и значимыми проектами. Мы общаемся, но как-то брать его ассистентом в этой ситуации, наверное, нелогично.

— Что «Самара» планирует по организационным моментам, по предсезонным сборам?

— Вы рано задаете такие вопросы: для начала нужно, чтобы нас официальной утвердили в Единой лиге, потом нужно понять календарь. Когда он будет понятен, тогда будем делать план на подготовку.

Состав участников сезона Лиги ВТБ-2022/23 официально будет объявлен 14 июня.

«Мне 23, и первый вызов в сборную — удивление, а уже потом счастье». Максим Барашков: «Химки», «Самара», сборная