Андрей Ватутин: «Видим в Гафурове игрока ЦСКА уже в недалеком будущем»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал продление контракта с 20-летним форвардом .

Молодой баскетболист ближайшие два сезона проведет в «Самаре» на правах аренды.

«Филипп – один из самых ярких и перспективных игроков своего поколения, которому сейчас необходимо выходить на высокий уровень. Он неплохо проявил себя в работе с основой как на тренировках, так и в официальных матчах, достойно выглядел в команде Суперлиги-1 и при должном старании мы видим в нем игрока ЦСКА уже в недалеком будущем.

Желаю Филиппу почерпнуть необходимый опыт и знания под руководством Сергея Базаревича, быстро освоиться в Лиге ВТБ и сделать следующий шаг в карьере», – заявил Ватутин.

Главные люди в жизни Стефа Карри