Василие Мицич хочет играть в НБА не за «Оклахому»

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» предпочитает продолжить карьеру в , но не хочет выступать за «Оклахому», которая владеет правами на игрока.

Как сообщает BasketNews, что Мицич желает играть важную роль в команде, а «Тандер» отличаются высокой конкуренцией среди защитников. Агент сербского баскетболиста Мишко Разнатович ищет другой клуб, заинтересованный в приобретении игрока.

В нынешнем сезоне Мицич второй раз подряд стал победителем и MVP «Финала четырех» в составе . Его показатели составили 18,1 очка, 4,8 передачи, 2,7 подбора и 1 перехвата в среднем за матч.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел