Расселл Уэстбрук оценил фотографию жены Леброна

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук оценил фотографию жены одноклубника Леброна Джеймса Саванны.

Саванна предстала в брюках из коллекции Уэстбрука под брендом Honor The Gift. Расселл разместил фотографию в своей ленте, добавив несколько огненных смайликов.

Леброн ответил товарищу по команде, также поделившись фотографией Саванны и похвалив бренд Уэстбрука: «Она шикарна в этих брюках, вы все отлично справились с этими брюками».

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