Леброн Джеймс, Адам Сэндлер и Хуан Эрнангомес посетили премьеру фильма «Hustle»

Суперзвезда , актер Адам Сэндлер и форвард «Юты» посетили премьеру нового фильма «Hustle», который выходит на Netflix.

Джеймс выступил одним из продюсеров картины. Сэндлер и Эрнангомес сыграли главные роли.

«Обнаружив за границей уникального игрока с непростым прошлым (Эрнангомес), неудачливый баскетбольный скаут (Сэндлер) берет на себя задачу привезти этого феномена в Штаты без одобрения своей команды. Несмотря ни на что, у них есть последний шанс доказать, что они способны пробиться в НБА», – говорится в описании ролика.

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