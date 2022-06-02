Леброн Джеймс, Адам Сэндлер и Хуан Эрнангомес посетили премьеру фильма «Hustle»

Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Хуан Эрнангомес Адам Сэндлер Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, актер Адам Сэндлер и форвард «Юты» Хуан Эрнангомес посетили премьеру нового фильма «Hustle», который выходит на Netflix.

Джеймс выступил одним из продюсеров картины. Сэндлер и Эрнангомес сыграли главные роли.

«Обнаружив за границей уникального игрока с непростым прошлым (Эрнангомес), неудачливый баскетбольный скаут (Сэндлер) берет на себя задачу привезти этого феномена в Штаты без одобрения своей команды. Несмотря ни на что, у них есть последний шанс доказать, что они способны пробиться в НБА», – говорится в описании ролика.

У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные