Тим Леглер: «Карри немного выдохся и не получил помощь от Томпсона и Пула»

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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Тим Леглер считает, что защита «Бостона» измотала лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри во второй половине первого матча финальной серии плей-офф (120:108, 1-0).

«Я думаю, что Стеф Карри немного выдохся, а также он привык, что у кого-то другого начинает идти игра и это облегчает ему задачу. Просто этого не произошло. Ни у Клэя Томпсона, ни у Джордана Пула не пошел бросок, так что все зависело от Стефа.

Пул способен на большее в контратаках, ему нужно быть агрессивнее. Он выглядел неуверенно на протяжении всего матча. Он молодой игрок, это его первый финал. Также, возможно, его немного отвлекло потрясающее начало матча в исполнении Стефа Карри», – сказал Леглер.

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