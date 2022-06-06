Андрей Ватутин: «В ЦСКА Итудис стал одним из самых успешных тренеров европейского баскетбола и символом клуба»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал новость об уходе из клуба главного тренера .

«Димитрис пришел к нам, по сути, начинающим специалистом, а в итоге вписал себя в историю как один из самых успешных тренеров в европейском баскетболе, стал настоящим символом нашего клуба. Достаточно посмотреть на количество титулов, которые мы завоевали вместе, достаточно вспомнить, что он является лидером ЦСКА за все времена по количеству побед.

Итудис всецело отдавался команде, был патриотом клуба, всегда, в любой ситуации защищал его интересы, думал о развитии.

У нас с Димитрисом и его замечательной семьей сложились дружеские отношения, которыми я очень горжусь. Жаль расставаться, но так сложилась жизнь. Желаю Димитрису и его семье здоровья, удачи и новых побед со сборной Греции и новым клубом», – заявил Ватутин.

Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году. Под его руководством команда взяла два титула чемпиона , шесть раз побеждала в лиге ВТБ и чемпионате России.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко