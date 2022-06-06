«Уорриорз» провели лучшую четверть за всю историю выступлений клуба в финалах

«Голден Стэйт» выиграл у «Бостона» третью четверть второго матча финальной серии плей-офф со счетом 35:14. «+21» – самая большая разница в четверти за всю историю выступлений «Уорриорз» в финальных сериях, сообщает ESPN Stats & Info.

«Голден Стэйт» выдал рывок 19:2 в конце третьей четверти и завершил ее двумя сверхдальними попаданиями .

В третьей четверти у «Бостона» было больше потерь (5), чем реализованных бросков с игры (4).

«Уорриорз» выиграли второй матч и сравняли счет в финальной серии (107:88, 1-1).

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон