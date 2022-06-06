Гэри Пэйтон пришел на 2-й матч в футболке, на которой его сын защищается против него

Легендарный разыгрывающий НБА Гэри Пэйтон пришел на второй матч финальной серии плей-офф в футболке, на которой изображено, как его сын, защитник «Голден Стэйт» , защищается против него.

В воскресенье «Уорриорз» обыграли «Селтикс» на своей площадке и сравняли счет в финальной серии (107:88, 1-1).

Гэри Пэйтон II дебютировал в финальной серии, восстановившись после перелома локтя. Защитник пропустил 10 матчей из-за травмы, полученной в результате грубого фола Диллона Брукса во время серии второго раунда с «Мемфисом».

Пэйтон-старший выступал в НБА с 1990 по 2007 год. Он является 9-кратным участником Матча всех звезд, а также чемпионом НБА 2006 года в составе «Майами».

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон